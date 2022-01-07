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  3. Son dakika | TFF'den Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talebine yanıt

Son dakika | TFF'den Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talebine yanıt

Son dakika haberi... Beşiktaş, art arda pozitif vakalar sebebiyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu başvuruda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika | TFF'den Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talebine yanıt

Son dakika haberi...  Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın talebine ilişkin kararını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün yaşanan koronavirüs vakaları gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçını erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

Böylelikle Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Beşiktaş saat 19'da Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

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NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi flaş bir talepte bulunarak artan koronavirüs vakaları sebebiyle Karadeniz temsilcisiyle yapacağı maçın ertelenmesini talep etmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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