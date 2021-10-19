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  3. Son dakika | TFF'den flaş açıklama! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti!

Son dakika | TFF'den flaş açıklama! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Açıklamaya göre; Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu atandı.

Son dakika | TFF'den flaş açıklama! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."

Son dakika | TFF'den flaş açıklama! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti!

METİN TOKAT KİMDİR?

Eski futbol hakemi Metin Tokar, 27 Mayıs 1960'da Batman'da dünyaya geldi. 

Matin Tokat hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Metin Tokat kimdir?

Son dakika | TFF'den flaş açıklama! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti!

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine yerine atanan Ferhat Gündoğdu'nun asıl mesleği doktorluktur. 

Ferhat Gündoğdu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Ferhat Gündoğdu kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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