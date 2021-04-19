Son dakika | TFF'den flaş açıklama! Beşiktaş'ın 2 maçının tarihi değişti

Son dakika haberi... TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Süper Lig'de Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na fikstür değişikliği başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Beşiktaş'ın yaptığı fikstür değişikliği başvurusu kabul edildi.

Buna göre 23 Nisan Salı günü oynanması planlanan Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Çarşamba gününe alınırken 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Rizespor - Beşiktaş maçı ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş’ın talebi sonrasında Beşiktaş-Kayserispor maçının tarihi değiştirildi. Maç 24 nisan cumartesi oynanacak.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı da 1 gün ileri alınarak 28 nisanda oynanacak."

NE OLMUŞTU?

Süper Ligin bitimine sayılı haftalar kala lider Beşiktaş, TFF'ye maç tarihlerinin değişmesi için başvuru yapmıştı. TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir siyah beyazlılar 23 Nisan Cuma günü oynanacak Kaysersipor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptığını duyurmuştu.

Akdemir açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Süper Ligin bitimine sayılı haftalar kala lider Beşiktaş, TFF'ye maç tarihlerinin değişmesi için başvuru yaptı. TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar 23 Nisan Cuma günü oynanacak Kaysersipor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı.Beşiktaş 23 nisanda oynanacak Kaysersipor maçının 24 nisanda, 27 nisanda oynanacak Çaykur Rizespor maçının da 28 nisanda oynanması için Tff’ye resmi başvuru yaptı."