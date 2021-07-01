Son dakika | TFF'den futbolseverlere müjde: Maçlara yüzde 50 seyirci alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde spor müsabakalarına seyirci alınacağını açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi

Federasyondan yapılan açıklamada yönetim kurulunun bugün Riva’da toplantı yaptığı belirtilerek," 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. " denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir. "