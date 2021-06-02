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  3. Son dakika | TFF'den gelecek sezonki yabancı sayısına ilişkin açıklama

Son dakika | TFF'den gelecek sezonki yabancı sayısına ilişkin açıklama

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verileceğini açıkladı.

Son dakika | TFF'den gelecek sezonki yabancı sayısına ilişkin açıklama

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verileceğini açıkladı.

TFF, gelecek sezonda kadroda 14, sahada ise aynı anda 8 yabancı futbolcunun oynamasına izin verileceğini açıkladı.

Süper Lig'de kademi olarak uygulanacak olan yeni yabancı kuralı;

2021-2022 8+6
2022-2023 7+5
2023-2024 6+4

Berkem Temizel
Gece Editörü
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