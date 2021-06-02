Son dakika | TFF'den gelecek sezonki yabancı sayısına ilişkin açıklama
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verileceğini açıkladı.
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verileceğini açıkladı.
TFF, gelecek sezonda kadroda 14, sahada ise aynı anda 8 yabancı futbolcunun oynamasına izin verileceğini açıkladı.
Süper Lig'de kademi olarak uygulanacak olan yeni yabancı kuralı;
2021-2022 8+6
2022-2023 7+5
2023-2024 6+4