SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Son dakika... Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını 2 milyar dolar gibi bir para ile dolandırıp yurt dışına kaçmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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Son dakika... Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını 2 milyar dolar gibi bir para ile dolandırıp yurt dışına kaçmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. (İHA) AYRINTILAR GELECEK...