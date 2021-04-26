Aylardır konuşuluyordu! Burak Kaya-Fatoş Altınbaş el ele görüntülendiManisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kumar operasyonunda 2 kişiye para cezasıÖğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyorTarlada çalışırken havuzdan duyduğu sesin sahibi pelikan çıktıTraktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldıABD endişeli: Koronavirüs aşılarının üretim kontrolü Rusya ve Çin'in eline geçiyor!Aydın'da bahar temizliğine başlandıİstanbul’da iletişim firmalarına dadandılar! Kablo hırsızları yakalandıErva isminin anlamı nedir, Erva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şanlıurfa Valisi kendi aracıyla esnafı ziyarete giderek sürpriz yaptı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Son dakika... Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını 2 milyar dolar gibi bir para ile dolandırıp yurt dışına kaçmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen 62 şüpheliden 6’sı  tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Son dakika... Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını 2 milyar dolar gibi bir para ile dolandırıp yurt dışına kaçmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen 62 şüpheliden 6’sı  tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

(İHA)

AYRINTILAR GELECEK...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT