SON DAKİKA! Thodex'in kurucusu, dolandırıcı Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika... Thodex kripto para borsası ile kullanıcılarını 2 milyar dolar dolandıran Faruk Fatih Özer hakkında arama çalışmaları devam ederken flaş görüntüler ortaya çıktı. TRT HABER'in ulaştığı görüntülerde Faruk Fatih Özer'i Arnavut vatandaşı havalimanında karşılıyor ve otele kadar götürüyor. Arnavut polisi tarafından, Özer davasında en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu" kişi, otelde de Özer'e eşlik ediyor.

TRT HABER'e göre Özer otelde 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Arnavutluk sınırları içinde operasyon gizlilik içinde yürütülüyor. Kırmızı bültenle aranan Özer'in otele kendi ismiyle kayıt yaptırmadığı TRT HABER muhabirinin aktardığı bilgiler arasında yer alıyor.

"KISA ZAMANDA YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Thodex vurgununa ilişkin son gelişmeyi değerlendiren Emekli Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan, "Ben kısa zamanda yakalanacağını düşünüyorum. Günümüzde teknoloji çok ileri seviyelerde. Polis teşkilatımız da ileri düzeyde. Ben ellerindeki bütün imkanları harcayarak bu operasyonu başarıyla yapacaklarına inanıyorum." dedi.

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