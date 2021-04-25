SON DAKİKA! Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer yakalandı!
Son dakika haberi... Türkiye'nin en büyük ikinci kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kullanıcıların parasını alarak yurt dışına kaçtığı iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kritik isimlerden Özer'in kız kardeşi Serap Özer'in de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Son dakika haberi... Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi Serap Özer, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 69’a çıktığı kaydedildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı.
9 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Serap Özer’in yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 69'a yükseldi. Serap Özer sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı