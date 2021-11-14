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  3. Son dakika! THY 4 ülkeden uçuşları durdurdu!

Son dakika! THY 4 ülkeden uçuşları durdurdu!

Son dakika! Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Son dakika! THY 4 ülkeden uçuşları durdurdu!

Son dakika! THY, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

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