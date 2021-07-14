Son dakika! THY Euroleague'de fikstür belli oldu!

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY EuroLeague'de 2021-22 sezonunun fikstürü belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, öünmüzdeki sezonun ilk maçları 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

İLK DERBİ 25 KASIMDA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisinde, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta Anadolu Efes ev sahibi olacak. Normal sezonun 8 Nisan'da tamamlanacağı ligde, puan tablosunun ilk 8 sırasındaki takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta programı şu şekilde:

30 Eylül Perşembe:

Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

1 Ekim Cuma:

Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)