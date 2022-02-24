Son dakika! THY, Ukrayna'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı!

Son dakika haberi... Bu sabah erken saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından sıcak temaslar başlarken Ukrayna'nın başkenti Kiev'den art arda şiddetli patlama sesleri duyulurken halk da paniğe kapıldı. THY'nin yaptığı son dakika açıklaması ile Ukrayna'ya uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 24, 2022

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti'in emri üzerine askeri harekat başlarken, Donbas bölgesi başta olmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama sesleri geldiği ifade edildi. ABD Başkanı Biden, Dübyanın Rusya'dan hesap soracağını ve Amerika ile NATO müttefiklerinin bu duruma en sert karşılığı vereceğini açıkladı. Ukrayna devlet başkanı ise Rusya'nın saldırılarına karşılık vereceklerini ve kendilerini savunarak kazanacaklarını ifade etti.