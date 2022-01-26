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  3. Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Türk Hava Yollarında kritik istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edilmişti. Aycı, Kazakistan'da mahsur kalan personelini bırakarak kargo uçağıyla Türkiye'ye dönmesi nedeniyle yoğun eleştirileri almıştı.
İYİ Parti İBB Meclis üyesi ve AirportHaber Genel Koordinatörü Ali Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa ettiğini iddiasında bulunmuştu. Kıdık, Aycı'nın yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacağını belirtmişti. Nitekim bu iddia gerçek oldu. Aycı kısa süre önce istifasını sundu.

 

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Kıdık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Flaş gelişme...THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifası istendiği bildiriliyor... Gelişmeleri duyuracağım." demişti. Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Kıdık, "Son dakika: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti. Yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacak" ifadelerine yer vermişti.

Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin sonrasında da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı.

Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Aycı kargo uçağında  eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı ekip arkadaşlarını geride bırakmasından dolayı yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

{TITLE_STRIP}THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Neden istifa etti?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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