SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Muş'tan ilk açıklama!

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk açıklamasını yaptı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, göreve getirileceği bilgisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisi ile paylaşıldığını ifade etti.

"TEK AMACIMIZ 84 MİLYONUN REFAHINI YÜKSELTMEK"

Gazetecilerin kendisine yönelttiği "Sürpriz mi oldu?" sorusunun yanıtına Bakan Muş, siyasetçilerin her an her göreve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Söz konuşu açıklamada Bakan Muş, "Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek" ifadelerini kullandı.