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  3. Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira para cezası kesildi

Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira para cezası kesildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, ürünlere haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 283 firmaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira para cezası kesildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, ürünlere haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen  283 firmaya : Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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