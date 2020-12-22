Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira para cezası kesildi
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, ürünlere haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 283 firmaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, ürünlere haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 283 firmaya : Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
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