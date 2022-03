Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak Son dakika | Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et fiyatlarına zam yapmasının ardından Ticaret Bakanlığı flaş bir kararla et ihracatına kısıtlama getirdi. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki ülkelere et ihracatı yapılmayacak.

Sabah'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı et fiyatlarındaki yaşanan artışın ardından ihracatı belirlenen ülkeler dışında durdurma kararı aldı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti haricindeki ülkelere et ihracatı yapılamayacak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi. Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı'na bildirdi. İKİNCİ KARARA KADAR İHRACAT DURDU Söz konusu 3 ülke dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.