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  3. Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak

Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak

Son dakika | Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et fiyatlarına zam yapmasının ardından Ticaret Bakanlığı flaş bir kararla et ihracatına kısıtlama getirdi. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki ülkelere et ihracatı yapılmayacak.

Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak

Sabah'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı et fiyatlarındaki yaşanan artışın ardından ihracatı belirlenen ülkeler dışında durdurma kararı aldı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti haricindeki ülkelere et ihracatı yapılamayacak. 

Öte yandan Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi. Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak

İKİNCİ KARARA KADAR İHRACAT DURDU

Söz konusu 3 ülke dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak

Bölge Gündem Editör Ekibi
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