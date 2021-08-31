Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor!31 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...BİM 31 Ağustos 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın!YDS başvuruları için son gün! YDS 2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?Altın fiyatları fırladı! Gram altın zirveye çıktı! İşte 31 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlarıASKİ duyurdu: Ankara'da 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! İSKİ, İZSU su kesintisi 31 Ağustos 2021Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 31 Ağustos 2021 Salı | Terazi burcu, kişisel sorunlarınız aşkınıza engel olmasın!31 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı| Çakallarla Dans TV'de ilk - Yabancı Sinema TV'de ilk ATV'de!31 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. SON DAKİKA! Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Temmuz ayından itibaren hastanede yaşam mücadelesi veren tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Üzücü haberi Orta Oyunları Twitter hesabı duyurdu.

sensoy-6268.jpg

Yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

{TITLE_STRIP}Ferhan Şensoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Öldü mü?

{TITLE_STRIP}Ferhan Şensoy kimdir? Hastalığı nedir? İşte Ferhan Şensoy'un sağlık durumu...

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT