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  3. Son dakika: TKP/ML terör örgütü AK Parti Pendik İlçe binasını havaya uçuracaktı

Son dakika: TKP/ML terör örgütü AK Parti Pendik İlçe binasını havaya uçuracaktı

Son dakika: TKP/ML terör örgütü, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığına bombalı saldırı hazırlığındayken emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Son dakika: TKP/ML terör örgütü AK Parti Pendik İlçe binasını havaya uçuracaktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  İstanbul Pendik’te terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüpheliyi hücre evinde baskın yaparak yakaladı.

HEDEFLERİNDE AK PARTİ PENDİK İLÇE BİNASI VARDI

Saldırı hazırlığındaki teröristlerin kanlı bombalı eylem için AK Parti Pendik ilçe binası hedef aldıkları belirlendi. Teröristlerin güvenlik kamera görüntülerinde AK Parti Pendik İlçe binası çevresinde keşif yaptıkları belirlendi.

EYLEM SON ANDA ENGELLENDİ!

Şüpheli söz konusu binaya, el yapımı patlayıcı yerleştirdi. Polis ekipleri de tam o anda operasyon için düğmeye bastı. Hem patlayıcı etkisiz hale getirildi hem de terörist yakalandı.

HÜCRE EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Bomba eylem hazırlığındaki teröristlerin adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ve yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ile telsiz, basın mensuplarına sergilendi.

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Emniyetteki işlemleri süren 7 şüpheliden Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 5 kişi ile firari zanlının ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Bölge Gündem / AA

Bölge Gündem
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