Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710324Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Burs ve krediler artırıldıMemur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? | Damga ve gelir vergisi ne kadar? | Memur maaşı hesaplamaAdana yarın okul yok mu? | Adana'daki hangi ilçelerde okullar tatil edildi?  21 Aralık 2021 SalıKonya yarın okul yok mu? | Konya'daki hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 21 Aralık 2021 SalıÇakır Ayaz ne demek, TDK'ya göre Çakır Ayaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710069Son dakika | TL mevduatları için yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ekonomide yeni araçları devreye alıyoruz' diyerek duyurduTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | TL mevduatları için yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ekonomide yeni araçları devreye alıyoruz' diyerek duyurdu

Son dakika | TL mevduatları için yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ekonomide yeni araçları devreye alıyoruz' diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika | TL mevduatları için yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ekonomide yeni araçları devreye alıyoruz' diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İç ve dış gelişmelerin yanı sıra döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımalarının değerlendirildiği ve asgari ücrete yapılan zammın ardından, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum. 

İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Devlet iç borçlanmaya talebi arttırmak için buradaki stopajı %0'a indiriyoruz.

İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, ihracatı özendirmek, firmalarımızı KDV yoluyla finansa hızlı erişimini sağlamaktır.

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilecek ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecektir.

Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Ülkemizdeki istikrar için tüm bunları hayata geçireceğiz."

Detaylar geliyor...

{TITLE_STRIP}Emeklilere ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT