Son dakika | TL mevduatları için yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ekonomide yeni araçları devreye alıyoruz' diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İç ve dış gelişmelerin yanı sıra döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımalarının değerlendirildiği ve asgari ücrete yapılan zammın ardından, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum.

İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Devlet iç borçlanmaya talebi arttırmak için buradaki stopajı %0'a indiriyoruz.

İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, ihracatı özendirmek, firmalarımızı KDV yoluyla finansa hızlı erişimini sağlamaktır.

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilecek ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecektir.

Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Ülkemizdeki istikrar için tüm bunları hayata geçireceğiz."

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