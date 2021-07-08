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  3. Son dakika |Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına delta varyantı engeli: Seyircisiz gerçekleştirilecek

Son dakika |Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına delta varyantı engeli: Seyircisiz gerçekleştirilecek

Son dakika.... Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Ayıca, Japonya'da olimpiyatlar öncesi 2 haftalık OHAL ilan edilmişti.

Son dakika |Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına delta varyantı engeli: Seyircisiz gerçekleştirilecek

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa'nın açıklamasına göre koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Ayıca, Japonya'da olimpiyatlar öncesi 2 haftalık OHAL ilan edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 22 Ağustos'a dek OHAL uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Son dakika |Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına delta varyantı engeli: Seyircisiz gerçekleştirilecek

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, "Aşılamanın yaygınlaştırılmasına kadar yaz mevsimi ve festivallerinde insan trafiğinin yavaşlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

Uygulama, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 23 Temmuz ile 8 Ağustos dönemine denk gelmesi sebebiyle, turnuvaya yönelik gidişatı etkilemesi bekleniyor.

Son dakika |Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına delta varyantı engeli: Seyircisiz gerçekleştirilecek

DÖRDÜNCÜ KEZ OHAL KARARI

Bu kararla, 2020 başından bu yana Tokyo’da 4'üncü kez OHAL uygulaması yürürlüğe girmiş olacak.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Son dakika |Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına delta varyantı engeli: Seyircisiz gerçekleştirilecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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