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Son dakika | TOKYO 2020'de bir madalya daha! Uğur Aktaş karatede bronz madalya kazandı

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunlarında boy gösteren milli karateci Uğur Aktaş erkekler kumite +75 kiloda İranlı Sajjad Ganjzadeh'e yenildi ve bronz madalya kazandı.

Son dakika | TOKYO 2020'de bir madalya daha! Uğur Aktaş karatede bronz madalya kazandı

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunlarında boy gösteren milli karateci Uğur Aktaş erkekler kumite +75 kiloda İranlı Sajjad Ganjzadeh ile karşı karşıya geldi. 

Nippon Budokan'da yapılan mücadelede kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Son dakika | TOKYO 2020'de bir madalya daha! Uğur Aktaş karatede bronz madalya kazandı

Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

EN ÇOK MADALYA KAZANDIĞIMIZ OLİMPİYAT

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13'e çıktı.

Öte yandan Türkiye, 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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