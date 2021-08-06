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  3. Son dakika! Tokyo 2020'den bir bronz madalya daha geldi!

Son dakika! Tokyo 2020'den bir bronz madalya daha geldi!

Milli karateci Merve Çoban ülkemize, Tokyo 2020'den kadınlar kumite 61 kiloda bronz madalya kazandırdı!

Son dakika! Tokyo 2020'den bir bronz madalya daha geldi!

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Milli karateci Merve Çoban, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 mağlup olan Çoban, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate dalında kadınlar kumite 61 kiloda bronz madalya kazandı. Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi olmasıyla birlikte Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.

Son dakika! Tokyo 2020'den bir bronz madalya daha geldi!

"BİR YANDAN MUTLUYUM, BİR YANDAN ALTIN MADALYAYA ULAŞAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Karşılaşma sonrası mikrofonlara konuşan Merve Çoban altın madalya için çabaladığını ancak bronz madalya kazandığı için de çok mutlu olduğunu belirterek "Beklediğim bu değildi, altın madalyayı hedefliyordum ama bu kadar oldu. Bir yandan çok mutluyum ama diğer yandan altın madalyayı kazanamadığım için üzgünüm. Yine de bu başarının gururunu yaşıyorum. Elimden geleni yaptım ama bronz madalyayı aldım. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin kalbinin bizimle çarptığını biliyorum. Destek mesajlarına dönüş yapamadım, maç olduğu için kendimi kapattım. Döndüğümde onlara dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Tokyo 2020'den bir bronz madalya daha geldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye'nin bugüne kadar toplam olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı.

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