Son dakika! Toplantı sona erdi, YAŞ kararları açıklandı! İşte terfi alan ve emekli olan komutanlar...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan komutanların görev sürelerinin ve rütbelerine ilişkin alınan kararların masaya yatırıldığı Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başın yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, akabinde ise İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyetini işaret ettiğiniz şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarıyla milletimize güven aşılamaktadır. Ruhun şad olsun."

YAŞAR GÜLER'İN DURUMU

Toplantıda yaş haddini ve bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Toplantıda bir diğer konu ise görev süresi ve yaş haddini dolduran ve emekliliğe sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu olacak. Toplantı sonrası yapılacak açıklama ile Dündar'ın görevine devam edip etmeyeceği veya emekli olup olmayacağına yönelik karar alınacak.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILACAK MI?

Geçtiğimiz yıl yapılan YAŞ toplantısında görev süreleri bir yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın durumu ile ilgili karar verilecek.

TERFİLER VE ATAMALAR

Öte yandan toplantıda terfi zamanı gelen komutanların terfi veya emekli edilmesine ilişkin kararlar alınacak. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar şöyle:

- 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

- 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile

uzatılmıştır

- 1 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk

nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR yaş haddi nedeniyle emekliye sevk

edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER Kara Kuvvetleri Komutanı

olarak atanmıştır.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Deniz Kuvvetleri

Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL’ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

- Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır.

- 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Ali SİVRİ Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Korgeneralliğe, Dz.K.K.lığından Tümamiral Kadir YILDIZ Koramiralliğe, Hv.K.K.lığından Tümgeneral Rafet DALKIRAN Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

- K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Gültekin YARALI, Rafet KILIÇ, Fedai ÜNSAL, Tuncay ALTUĞ, Rasim YALDIZ ve Aydın Cihan UZUN Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiral Yalçın PAYAL ve Hasan ÖZYURT Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneral Orhan GÜRDAL Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

TERFİ EDİLEN KOMUTANLAR

GÖREV SÜRESİ UZATILAN KOMUTANLAR

EMEKLİ EDİLEN KOMUTANLAR

GÖREV SÜRESİ UZATILAN KOMUTANLAR

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Yavuz Türkgenci

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- İsmail Hakkı Köseali

3- Burhan Aktaş

4- Faruk Yıldırım

5- Oğuz Tozak

6- Hurşit Ağırcan

7- Sadettin Alp Ergin

8- Ahmet Kasa

9- Mücahit Zorlutuna

10- Mehmet Özeren

11- Özkan Ulutaş

12- Selçuk Yavuz

13- Taner Uysal

14- Alper Eser

15- Tamer Atay

16- Engin Candaş

17- Sebahattin Türker

18- Ahmet İbiş

19- Mehmet Rifat Alkan

20- Osman Alp

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Ayhan Türker Koçpınar

4- Yavuz Kılıç

5- Aykut Manioğlu

6- Fikret Esin

7- Recep Erdinç Yetkin

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

3- Mehmet Özlü

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Kadircan Kottaş

3- Yusuf Erge

4- Oğuz Okuyucu

5- Fidan Yüksel

6- Necati Gündüz

7- Bekir Erdal Özgenç

8- Bülent Çetin

9- Gürhan Ergürhan

10- Sadık Uygur

SARIKLI AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ankara'daki bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne cübbe ve sarık giydiği görüntüler ortaya çıkan ve kamuoyunda sarıklı general olarak lanse edilen Tuğgeneral Mehmet Sarı, YAŞ kararları kapsamında emekli edildi.