SON DAKİKA! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında flaş karar: Tutuklandı!
Son dakika haberi... "Çiftlik Bank" davası sebebiyle ülkemize giriş yaptığı esnada, havalimanında gözaltına alınan Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son dakika haberi... "Çiftlik Bank" davası sanığı, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz tarihinde, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın’ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.
SORGULAMA 26 SAAT SÜRDÜ
Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan Aydın, 60 sayfa tutan soruları cevapladı. 4 gün süren işlemleri tamamlandı. Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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