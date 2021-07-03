SON DAKİKA | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi: Gözaltına alındı

Son dakika haberi... Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.00 sıralarında İstanbul Havalimanı getirildi.

Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade verecek. Aydın, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek. Aydın'ın üst aramasının yapıldığı anların görüntüsü ve uçakta çekilen fotoğrafı yayınlanmıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

NELER YAŞANDI?

Çiftlik Bank sistemine para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme katılımcı olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'nin birçok ilinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi amacıyla diğer illerdeki adliyelere de yazı gönderdi.

Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıca fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.

3 MİLYON 90 BİN LİRAYA EL KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.

Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.

BİR MİLYARIN ÜZERİNDE VURGUN YAPTI

Katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği belirlendi.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verildi.

KIRMIZI BÜLTEN DÜZENLENDİ

Mağdur sayısının sürekli artması üzerine soruşturma derinleştirilirken, sistemin kurucularının yakalanması için operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında sistemin kurucusu firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 6 kişi hakkında ise kırmızı bülten düzenlendi.

Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadeleri de talep edildi.

Yürütülen soruşturma sürecinde, haklarında yakalama kararı bulunan sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, sistemin beyin takımından Suat Fehmi Emur, finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı. Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Düzgün Genç'in de tutuklanmasına karar verildi.

İNTERPOL'UN EN ÇOK ARANANALAR LİSTESİNE GİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, "Çiftlik Bank" adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu.

Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye dahil edildi. İnterpol'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı. Aynı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.