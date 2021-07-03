SON DAKİKA! Tosuncuk'un geliş saati belli oldu: Mehmet Aydın saat 22.30'da Türkiye'de olacak!

Son dakika haberi... Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk lakaplı 30 yaşındaki Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde yayımladığı videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. Türkiye'ye iadesi istenen Aydın'ın ülkeye giriş yapacağı saat, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından 22.30 olarak açıklandı.

Çataklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na giderek teslim olan Mehmet Aydın'ın avukatları aracılığıyla bir videoda, Türk yargısına teslim olacağını belirterek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Bu videonun ardından Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Aydın'ın avukatlarının verdiği bilgide, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Tosuncuk'un Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, ülkeye gelişinin 1-2 günden kısa sürebileceğini ifade etti. Avukatlar, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini söyledi. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

"Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı" konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.