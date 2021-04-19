Son dakika| Tottenham Hotspur, Jose Mourinho'nun görevine son verdi

Son dakika... Carabao Kupası finaline kısa bir süre kalan Manchester City ile karşılaşacak olan Tottenham Hotspur'da teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Kasım 2019'da Mauricio Pochettino'nun yerine takımın başına getirilen Mourinho yönetemindeki Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Liginde Dinamo Zagreb'e elenmişti. Şampiyonluk şansı bulunmayan Mourinho'nun takımı 32 maçta topladığı 50 puanla ligde 7.sırada yer alıyor.

TAKIM MASON VE POWELL'A EMANET EDİLECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mourinho'nun görevden alınmasının ardından Teknik direktör Ryan Mason ve Chris Powell'ın sezonun geri kalanında ipleri eline alacağı iddia edildi.

İLK ADAY NAGELSMANN

Tottenham Hotspur, teknik direktörlük için de genç yaşında RB Leipzig'in başına geçen Julian Nagelsmann'i ilk hedef olarak belirledi.