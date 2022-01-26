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Son Dakika | Trabzonspor 3 transfer birden açıkladı!

Son Dakika | Trabzonspor; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transferleri için taksitler halinde 29 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Son Dakika | Trabzonspor 3 transfer birden açıkladı!

Trabzonspor'dan tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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