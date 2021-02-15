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  3. Son dakika: Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu!

Son dakika: Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu!

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonunun Süper Lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı.

Son dakika: Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu!

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonunun Süper Lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2010-11 sezonundaki şampiyonluğun şike yoluyla ellerinden alındığı buna karşın gerekli cezai yaptırımlar uygulanmadığı ve hakların iade edilmediği ifade edildi. Hem ülkede hem de UEFA ve FIFA nezdinde yürütülen hukuki süreçten sonuç alamadıklarını belirten kulüp UEFA ve FIFA'nın 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine karşın herhangi bir müdahalede bulunmamasını adaletsizlik olarak nitelendirdi.

Trabzonspor, bir süre önce başvurduğu İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş olduğunu belirterek kulübe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolunun açıldığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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