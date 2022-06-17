Son dakika | Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Hastpolat'ın bonservis ücretlerini açıkladı! İşte futbolculara ödenecek yıllık ücretin tutarı...

Trabzonspor Kulübü'nden oyunculara ödenecek transfer ücreti ve bonservis bedeline ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır.

EREN ELMALI'YA ÖDENECEK ÜCRET BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya;

2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

DOĞUCAN HASPOLAT'A ÖDENCEK ÜCRET

Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a;

2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.

BONSERVİS BEDELLERİ AÇIKLANDI

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.