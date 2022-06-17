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  3. Son dakika | Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Hastpolat'ın bonservis ücretlerini açıkladı! İşte futbolculara ödenecek yıllık ücretin tutarı...

Son dakika | Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Hastpolat'ın bonservis ücretlerini açıkladı! İşte futbolculara ödenecek yıllık ücretin tutarı...

Son dakika | Trabzonspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo mavili ekip, Eren Elmalı için 3 milyon 600 bin euro, Doğucan Haspolat için ise 1 milyon 200 bin euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurdu.

Son dakika | Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Hastpolat'ın bonservis ücretlerini açıkladı! İşte futbolculara ödenecek yıllık ücretin tutarı...

Trabzonspor Kulübü'nden oyunculara ödenecek transfer ücreti ve bonservis bedeline ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır.

Son dakika | Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Hastpolat'ın bonservis ücretlerini açıkladı! İşte futbolculara ödenecek yıllık ücretin tutarı...

EREN ELMALI'YA ÖDENECEK ÜCRET BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya;

2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

DOĞUCAN HASPOLAT'A ÖDENCEK ÜCRET

Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a;

2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.

Son dakika | Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Hastpolat'ın bonservis ücretlerini açıkladı! İşte futbolculara ödenecek yıllık ücretin tutarı...

BONSERVİS BEDELLERİ AÇIKLANDI

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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