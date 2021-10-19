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  3. Son dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe'de Ali Koç, Erol Bilecik, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe'de Ali Koç, Erol Bilecik, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Süper Lig'de Trabzonpor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç, Erol Bilecik, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe'de Ali Koç, Erol Bilecik, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Süper Lig'de Trabzonpor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe'de Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareketler, Erol Bilecik, sportmenliğe aykırı hareket, Altay Bayındır sportmenliğe aykırı hareket ve Bright Osayi-Samuel de sosyal medyadan hakaret gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nin 19 Ekim 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklaması:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.10.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 16.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu RUUD JORGE BOFFIN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.10.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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