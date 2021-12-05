Son dakika | Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, 31 Aralık 2021'de Wuhan Zall ile sözleşmesi sona erecek olan Jean Evrard Kouassi'yi KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Trabzonspor, hücum oyuncusu Gervais Yao Kouassi ile anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili takımın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Trabzonspor, Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

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JEAN EVRARD KİMDİR?

Jean Evrard Kouass, 25 Eylül 1994 tarihinde Fİldişi'nin N'Damien kentinde dünyaya geldi. Futbola, ülkesinin takımlarından Moossou FC'de forma giyerek başlayan yıldız oyuncu, Hajduk Split, Shanghai SIPG ve Wuhan Zall'da forma giymiştir. Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'ye benzetilen Kouassi'nin sol kanat olması sebebiyle Trabzonspor'un o bölgedeki alternatifsizliğine çare olabileceği düşünülüyor.

Jean Evrard Kouass hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Jean Evrard Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında?