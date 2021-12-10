Son dakika! Trabzonspor Kouassi transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Trabzon'a davet edilen ve imza için şehre gelen Kouassi transferi resmen açıklandı. Bordo mavili ekip KAP'a yaptığı açıklamada oyuncu ile anlaşma sağladığını duyurdu. Serbest statüde yer alan Fildişi Sahilli oyuncu ile anlaşma sağlayan bordo-mavili ekip, yıldız futbolcunun yıllık alacağı ücreti de açıkladı. Kouassi'nin Karadeniz temsilcisine maliyeti şu şekilde...

Trabzonspor tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada,

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporumuza hoş geldin Jean Evrard Kouassi! ❤️? pic.twitter.com/yLtdjbkdTO — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 10, 2021

Jean Evrard Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında? Jean Evrard Kouassi hangi takımlarda oynadı?