Son dakika! Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Önümüzdeki sezon bizi Avrupa'da teslim edecek takımlarımızın rakipleri belli oluyor. Galatasaray'ın PSV Eindhoven'ı geçmesi durumunda bir sonraki turda eşleşeceği muhtemel rakiplerinin belli olmasının ardından gözler Konferans Ligi'ne çevrilmişti. Trabzonspor ve Sivasspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri tamamlandı. Trabzonspor'un 3. eleme turu rakibi ve Sivasspor'un turu geçmesi durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İŞTE O RAKİPLER:

Bu, sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iddialı bir performans göstermek isteyen Trabzonspor'un rakibi Molde-Servette maçını kazanan takım olacak.

2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub Hincesti takımı ile eşleşen Sivassspor, rakibini elemesi durumunda bir üst tura çıkarak 3. eleme turunda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ 5 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının ilki 5 Ağustos'ta oynanacak. Takımlar 12 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasına çıkacak.