Son dakika | Trabzonspor yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!
Son dakika haberi... Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'i kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Son dakika haberi... Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'i kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
STEFANO WİLFRED DENSWİL KİMDİR?
Stefano Wilfred Denswil, 7 Mayıs 1993 yılında Hollanda Zaandam'da dünyaya geldi. 2012-2015 yılları arasında Ajax'ta 2013-2015'te Jong Ajax'ta (kiralık olarak) 2015 itibarıla Club Brugge'da oynamıştır.