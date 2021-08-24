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  4. Son dakika | Trabzonspor yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!

Son dakika | Trabzonspor yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'i kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Son dakika | Trabzonspor yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'i kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

STEFANO WİLFRED DENSWİL KİMDİR?

Stefano Wilfred Denswil, 7 Mayıs 1993 yılında Hollanda Zaandam'da dünyaya geldi. 2012-2015 yılları arasında Ajax'ta 2013-2015'te Jong Ajax'ta (kiralık olarak) 2015 itibarıla Club Brugge'da oynamıştır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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