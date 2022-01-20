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  3. Son dakika! Trabzonspor'a önerildiği söylenen Vida ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama!

Son dakika! Trabzonspor'a önerildiği söylenen Vida ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama!

Son dakika! Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'yı Trabzonspor'a önerdiği ancak bordo-mavili ekibin teklifi reddettiği haberi siyah-beyazlılar tarafından yalanlandı.

Son dakika! Trabzonspor'a önerildiği söylenen Vida ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan bazı haberlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet NUr Çebi'nin takımdan gönderilmesi gündemde olan stoper Vida için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü ve transfer için konuşma yaptığı ifade edilmişti. Bunun üzerine Beşiktaş tarafından Domagoj Vida hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yayımlandı.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki Milliyet Express'de imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir.

Son dakika! Trabzonspor'a önerildiği söylenen Vida ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama!

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Ramazan Sarı
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