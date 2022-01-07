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Son dakika! Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı!

Son dakika! Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Abdülkadir Parmak ile yolların ayrıldı. Deneyimli futbolcu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika! Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulamayan ve devre arası yapılan transferlerin de ardından kadro planlamasında yer almayan Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Tecrübeli futbol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takıma veda etti. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Parmak, yaşanan bu kısa ayrılığın ardından takıma daha güçlü bir şekilde döneceğini dile getirdi.

Son dakika! Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı!

Abdülkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "

"Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum.

Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim.

Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

Birçok takım ile görüşmelerini sürdüren Abdülkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacağı ifade ediliyor. 27 yaşındaki futbolcuyla Giresunspor ve Adana Demirspor'un yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

Son dakika! Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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