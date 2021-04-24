Son dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı bırakıldı
Son dakika... Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 125 bin TL para cezasına çarptırıldığı ve süresiz kadro dışı bırakıldığını duyuruldu.
Son dakika... Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"