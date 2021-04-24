Son dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı bırakıldı

Son dakika... Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"