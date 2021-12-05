Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

Son dakika haberi... Bordo mavili ekipte önemli seçim geride kaldı. 78’inci Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme süreci tamamlandı. Trabzonspor tarihinin 47. Yönetim Kurulu’nu seçmek için düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tek aday olarak katıldığı seçimde "hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.

4 NOLU SANDIK'TA OY KULLANDI

Saat 09.00'da Hayri Gür Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da tek aday olarak seçime katılan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ağaoğlu, önceki seçimin ardından yönetimde yer almış 9 isme bu kez listesinde yer vermedi. Ağaoğlu’nun önceki döneminde yer alan Haluk Şahin ve Önder Bülbüloğlu da yönetim kurulundan istifa etmişti.

YÖNETİM LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

Ahmet Ağaoğlu’nun önceki döneminde yönetim kurulunda görev alan ve bu seçimdeki yeni listesinde bulunmayan isimler ise şu şekilde:

Mehmet Yiğit Alp, Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Eda Lermi Zorer

Ağaoğlu’nun yeni yönetim kurulunda bulunan isimler şu şekilde oldu:

Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın