Cumhurbaşkanı'nın mitinginde yapılması planlanan bombalı saldırının detayları ortaya çıktı!El Kızı 7. bölüm full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izleBursa'da Rıfat Aybey, yolda 2 milyonluk pırlanta kolye buldu ve sahibine teslim etti. Sahibi ise teşekkür etmek bir yana dövmekten beter etti!Kardeşlerim 31. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleİfşa açıklamasında bulunan Bircan Bali'nin önerisi dikkat çekti: "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel"Hülya Avşar'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf! 9 saat ameliyat, günlerce yoğun bakım!Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!Damardan beslendiğini açıklayan Seren Serengil, tüm gününü serum alarak geçiyor! "Nasıl alışacağım?"Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin dibi gördü!Yasak aşk itirafı! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yeliler ile Gökhan Göz'den sarmaş dolaş paylaşım!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TRABZONSPOR
  4. Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

Son dakika! Trabzonspor'un yapılan 78. Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemi tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkan oldu.

Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

Son dakika haberi... Bordo mavili ekipte önemli seçim geride kaldı.  78’inci Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme süreci tamamlandı. Trabzonspor tarihinin 47. Yönetim Kurulu’nu seçmek için düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tek aday olarak katıldığı seçimde "hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.

4 NOLU SANDIK'TA OY KULLANDI

Saat 09.00'da Hayri Gür Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da tek aday olarak seçime katılan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ağaoğlu, önceki seçimin ardından yönetimde yer almış 9 isme bu kez listesinde yer vermedi. Ağaoğlu’nun önceki döneminde yer alan Haluk Şahin ve Önder Bülbüloğlu da yönetim kurulundan istifa etmişti.

Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

YÖNETİM LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

Ahmet Ağaoğlu’nun önceki döneminde yönetim kurulunda görev alan ve bu seçimdeki yeni listesinde bulunmayan isimler ise şu şekilde:

Mehmet Yiğit Alp, Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Eda Lermi Zorer

Son dakika! Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi!

Ağaoğlu’nun yeni yönetim kurulunda bulunan isimler şu şekilde oldu: 

Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT