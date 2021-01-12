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Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberi... Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberi... Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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