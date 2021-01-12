Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha sözleşmesi feshedildi
Son dakika haberi... Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Son dakika haberi... Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."