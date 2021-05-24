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  4. Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyor

Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyor

Son dakika... A Spor'un haberine göre Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Bruno Peres, yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyor

Son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Mayıs Cumartesi günü transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada," Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. Konfederasyon kupasının takvimine göre başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuzda sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler” ifadelerini kullanmıştı. 

A Spor'un haberine göre iki futbolcu yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Bruno Peres - Gervinho

Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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