Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyor

Son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Mayıs Cumartesi günü transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada," Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. Konfederasyon kupasının takvimine göre başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuzda sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler” ifadelerini kullanmıştı.

A Spor'un haberine göre iki futbolcu yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Bruno Peres - Gervinho