Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyor
Son dakika... A Spor'un haberine göre Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Bruno Peres, yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.
Son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Mayıs Cumartesi günü transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada," Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. Konfederasyon kupasının takvimine göre başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuzda sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler” ifadelerini kullanmıştı.
A Spor'un haberine göre iki futbolcu yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.
Bruno Peres - Gervinho