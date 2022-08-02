Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu

Son dakika... UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Avrupa Futbol Evi'nde yapılan kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu eşleşmeleri belirlendi. Bu kapsamda saat 13.00'da başlayan kura çekiminde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakibi de belli oldu. Bordo mavili ekip, bu turda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti

Play - Off Turu'ndaki ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

Temsilcimiz bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplarına katılma hakkı elde edecek.

TÜRK TAKIMLARININ KOPENHAG KARNESİ

Öte yandan Türk takımlarıyla 6 maça çıkan Kopenhag bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Başakşehir 1 - 0 Kopenhag

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Kopengah 5-1 Sivasspor

Sivasspor 1- 2 Kopenhag

Galatasaray 3 -1 Kopenhag

Kopenhag 1-0 Galatasaray