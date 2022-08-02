Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu

Son dakika... Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu

Son dakika... UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Avrupa Futbol Evi'nde yapılan kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu eşleşmeleri belirlendi. Bu kapsamda saat 13.00'da başlayan kura çekiminde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakibi de belli oldu. Bordo mavili ekip, bu turda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti

Play - Off Turu'ndaki ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

Temsilcimiz bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplarına katılma hakkı elde edecek.

Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu

TÜRK TAKIMLARININ KOPENHAG KARNESİ

Öte yandan Türk takımlarıyla 6 maça çıkan Kopenhag bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Başakşehir 1 - 0 Kopenhag

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Kopengah 5-1 Sivasspor

Sivasspor 1- 2 Kopenhag

Galatasaray 3 -1 Kopenhag

Kopenhag 1-0 Galatasaray

0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı
Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı
Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu
Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"