Son dakika | Transfer bombası patladı: Trabzonspor, Fode Koita'yı KAP'a bildirdi
Son dakika... Trabzonspor Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede Fode Koiita ile görüşmelere başlandığı bildirildi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bilgilendirmede," Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
KOİTA'NIN KASIMPAŞA PERFORMANSI
Fode Koita, Kasımpaşa'daki kontratının sona ermesinin ardından 4.5 yıl formasını giydiği kulüpten ayrılmıştı. Koita, Kasımpaşa'da 112 maçta forma giyen Koita, bu maçlarda 31 gol atarken, 8 asist yaptı ve 39 gole direkt katkı sağladı.