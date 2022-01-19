Son dakika! Transferi resmen duyuruldu! Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da!

Son dakika haberi... Lille'den ayrılmak istediği bilinen ve CSKA Moskova ile görüşem Yusuf Yazıcı'nın transferi resmileştir. Rus ekibi transferi resmi hesabından duyurdu. Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katan CSKA Moskova^nın 12 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Milli futbolcunun yeni adresi CSKA Moskova oldu. Bir süredir hem Yusuf Yazıcı hem de kulübüyle görüşmelerini sürdüren CSKA Moskova iki tarafla da anlaşma sağladı ve transferi açıkladı. Yapılan açıklamada Yazıcı'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edilirken, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçtiği ve önümüzdeki günlerde takıma katılacağı ifade edildi.

İSPANYA'YA GİDECEK

İspanya'da kamp yapan CSKA Moskova, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralama bedeli olarak 350 bin euro ödeyecek. Opsiyonun sezon sonu satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro olacak. Yusuf'un yarın İspanya'ya giderek Rus ekibinin kampına katılacağı ifade ediliyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan ve takımında mutsuz olan Yusuf Yazıcı, 22 karşılaşmada görev alıp 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon ise 42 maçta 14 gol ve 6 asistlik performansıyla Fransız ekibinin şampiyonluğuna ciddi katkı sağlamıştı.

Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.