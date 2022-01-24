Son dakika! Trendyol Express çalışanları yapılan zammı az buldukları gerekçesiyle merkez ofisleri önünde eylem başlattı!

Son dakika! Trendyol Express çalışanları yapılan zammı az buldukları gerekçesiyle Trendyol merkez ofisi önünde eylem başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Trendyol Express çalışanları yapılan zamları yetersiz buldukları gerekçesiyle, İstanbul Maslak'ta bulunan Trendyol genel merkez ofisinin önünde konvoy oluşturdu. Eskort halinde gelen çok sayıda araç kornalar eşliğinde plaza önünde toplandı. Araçlardan inen çalışanlar sloganlar ve pankartlar ile, firmayı protesto ettiler.