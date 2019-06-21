Son dakika... Trump'tan İran'a saldırı tehdidi!

Reuters haber ajansından gelen son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Trump, İran'a mesaj gönderdi. Trump, Umman aracılığıyla yayınladığı mesajda İran'a saldırı tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakarelere başlamak için süre verdi.

Reuters: Trump Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi. Mesajına cevap için süre tanıdı.

Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.