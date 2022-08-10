Son dakika | TSK teröristlere göz açtırmıyor! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Mardin hudut hattına saldırma ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | TSK teröristlere göz açtırmıyor! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadelesini sürdürmeye, teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırma ve sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

Son dakika | TSK teröristlere göz açtırmıyor! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz! "

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