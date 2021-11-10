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  3. Son dakika | TSK ve MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK/KCK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Son dakika | TSK ve MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK/KCK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Son dakika... MİT ve TSK'nın Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, öldürüldü.

Son dakika | TSK ve MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK/KCK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Son dakika... Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre takip altına alınan "Emine Erciyes" kod Nazlı Taşpınar'ın Gara'da bulunduğu MİT tarafından tespit edildi. Bu kapsamda Irak'ın Gara bölgesinde MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonla  Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi. 

Son dakika | TSK ve MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK/KCK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALDI

Örgüte 1994 yılında katılan Taşpınar, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı.

Örgüt içerisinde çeşitli kademelerde faaliyette bulunan, kadın teröristlerin yetiştirilmesinde rol oynayan Taşpınar, Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini yönetti.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Taşpınar, bir dönem örgütün sözde kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı.

Son dakika | TSK ve MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK/KCK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatlarını veren Taşpınar, 2019'da örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gara'ya geçti.

Taşpınar, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konseyi ile Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) yöneticilerindendi. Dalokay Şanlı'dan sonra kırmızı kategoride aranan örgütün sözde merkez komite üyesi Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın, aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu.

Son dakika | TSK ve MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK/KCK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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