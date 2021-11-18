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  3. Son dakika | TSK ve MİT'ten nokta atışı operasyon: 5 terörist SİHA'larla öldürüldü

Son dakika | TSK ve MİT'ten nokta atışı operasyon: 5 terörist SİHA'larla öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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