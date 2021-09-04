Son dakika | TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı: 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam ettiği ve Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!"