Son dakika | TSK'dan terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi... Bölücü terör örgütüne bir darbe de Metina bölgesinde indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden…
Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu."