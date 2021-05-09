Son dakika | TSK'dan terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu." ifadelerine yer verildi.

A+ A-

Son dakika haberi... Bölücü terör örgütüne bir darbe de Metina bölgesinde indirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden… Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu." Berkem Temizel Gece Editörü